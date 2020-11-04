Çatıdan düşen 22 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti

Erzincan’da, çatıdan düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Refahiye ilçesinde beş katlı bir inşaatın çatısında çalışan Hasan Hüseyin Akdeniz dengesini kaybederek zemine düştü.

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Ağır yaralanan Akdeniz, 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akdeniz’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna alındı.