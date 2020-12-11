‘Çatıdan atlayıp intihar etti’ denen kişinin vücudunda 25 bıçak izi tespit edildi: Eşi ve kayınbiraderi tutuklandı

Antalya’da Covid-19’a yakalandığı için bir apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım’ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edildi. Sırım’ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

17 Kasım’da, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak’ta, bir kişinin, beş katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri pazarcılık yapan Suat Sırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yeri inceleme ekipleri Sırım’ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı ile cebinde de, “Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın” yazılı not buldu.

Kayıtlara ‘yüksekten atlamak suretiyle intihar’ olarak geçen olayın ardından Sırım’ın cansız bedeni, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk muayenesinde, boyun sol yanda altı, göğüs sol yanda 19 olmak üzere vücudunda 25 adet kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi.

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Olay sırasında Suat Sırım’ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten insan öldürmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eşi: Bıçaklandığından haberim yok

Emniyetteki sorgusunda hiçbir şey görmediğini söyleyen, ancak mahkemede olayı anlatan Suat Sırım’ın eşi T.S.’nin verdiği ifade şöyle:

“Maktul, eşim olur. Panik atak tedavisi görüyordu. Olay tarihinden bir süre önce de corona virüsü olduğu için psikolojisi iyice bozulmuştu. Sürekli intihar etmek istediğinden bahsediyordu. Kendisine, ‘Doktora gidelim’ dedim. Olay gecesi, yine intihar etmek istediğinden bahsediyordu. Sonra dışarıya çıkıp arabadan bir şeyler alacağını söyledi. Aracın anahtarını almadığını fark ettim. Bunun üzerine eşimin aracına gidip gitmediğini görmek için balkonda bekledim. Apartmandan çıkmadı. Çatıya çıkmış olabileceğini düşündüm. Etraf karanlık olduğu için çatıya çıkmaya korktum. Bunun üzerine ağabeyim A.T.’yi telefonla aradım. Önce ağabeyim çatıya çıktı. Ben de arkalarından ‘Suat, ağabey neredesiniz’ diye seslendim. Suat, ‘T. geldi’ diye seslendi. Ardından da koşarak kendisini balıklama çatıdan aşağıya attı. Suat’ın bıçaklandığından haberim yok.”

Kayınbirader: ‘Yaşamak istemiyorum’ dedi

Suat Sırım’ın kayınbiraderi A.T.’nin de savcılık ifadesine ulaşıldı. A.T., kız kardeşinin kendisini saat 05:.00’te aradığını belirterek şunları anlattı:

“Eşime ait aracı alarak önce kız kardeşimin oturduğu evin etrafındaki sokakları dolaşıp Suat’ı aradım. Bulamadığımı söyledim. O da bana çatıda olabileceğini söyledi. Çatıya çıktım. Birkaç kere ‘Suat’ diye seslendim. ‘A. sen misin’ dedi. Dönüp baktım, çatıda duvara yaslanmış, oturur vaziyetteydi. Ona, ‘Suat ne derdin var? Bu saatte neden buraya çıktın’ dedim. O da, ‘Hayattan zevk almıyorum. Beynim karıncalanıyor. Yaşamak istemiyorum. Bunalımdayım. İntihar etmeyi düşünüyorum. Bu virüs beni çok bunalttı’ şeklinde cevap verdi. Ben de doktora gidebileceğimizi söyleyerek, nasihatte bulundum. Birkaç dakika sohbet ettik. Kız kardeşim aradı ve Suat ile oturdukları apartmanın çatısında olduğumuzu söyledim. Bir iki dakika sonra kız kardeşim de çatıya çıktı. Suat, ‘Gidin, sizi istemiyorum’ dedi. Sonra çatıdan koşarak balıklama şeklinde aşağıya atladı. Ambulansı aradık; geldiğinde ölmüştü. Suat’ın elinde bıçak görmedim. Corona virüsü hastası olduğu için aramızda 1.5- 2 metre kadar mesafe bırakmıştım. Hava da karanlık olduğu için Suat’ın bıçakla yaralanıp yaralanmadığını da görmedim.”