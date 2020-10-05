Çatı katındaki partide selfie çekmek isteyen iki öğrenci aşağı düştü

ABD’nin Philedelphia kentindeki iki öğrenci çatı katında düzenlenen bir partide selfie çekmek isterken aşağı düşüp yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Pazar sabaha karşı Temple Üniversitesi’nin öğrencilerinin kaldığı bir apartmanda düzenlenen partide selfie çekmek isteyen 19 yaşındaki öğrenciler dört katlı binanın çatısından aşağı düşünce çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Öğrencilerden birinin bacağı ve bileklerinde kırık olduğu diğerinin durumunun daha ağır olduğu ancak ikisinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Partiye katılan diğer öğrenciler, çatı katında çevreleyen parmaklıklar olduğunu ancak bunun iki kişinin düşmesine engel olmadığını, bu alanın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.