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Yaramazlara biraz batar!

‘Çatı aday’ın gölgesinde: Gül, Erdoğan’ı arayarak tebrik etti

 

11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte tam da Gül’ün ‘çatı aday’ olarak cumhurbaşkanlığı için yarışacağının konuşulduğunu günlerde ziyaret etmiy, çok geçmeden Gül aday olmayacağını açıklamıştı.

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AA’nın haberine göre, Gül Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

Gül’ün basın ofisinden yapılan açıklamada, “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti ve başarılar diledi” dendi.

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