Çatalca’da sokak hayvanlarını zehirlediği iddia edilen şüpheli yakalandı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde çok sayıda sokak hayvanının geçen perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ovayenice mahallesinde geçen perşembe çok sayıda sokak hayvanı ölü bulunmuştu. Olay hayvan severlerin tepkisine neden olurken çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürmüştü. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde G.K isimli şüphelinin hayvanlara yiyecek bir şeyler attığı tespit edilmişti.



Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K. adli mercilere teslim edildi.