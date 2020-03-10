‘Casusluk’tan tutuklanan Kavala: Amaç AİHM’in ihlal kararını boşa çıkartmak

‘Casusluk‘ suçlaması ile bir kez daha tutuklanan iş insanı Osman Kavala, ‘bu iddianın da öncekiler gibi hiçbir delile dayanmadığını‘ söyledi.

Gezi Parkı davasında beraat etmesinin ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala, 19 Şubat’ta ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Kavala, 9 Mart’ta bu sefer de ‘siyasal veya askeri casusluk‘ suçundan tekrar tutuklandı.

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Kavala’nın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle: “Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, yargı reformu paketinin getirdiği, iddianame öncesi iki yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM’in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır.

Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir. Normal karşılanması halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır.”