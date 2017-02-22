‘Casusluk’la suçlanan DİTİB’de üst düzey istifa: ‘Ankara’yla bağlar güçlenebilir’

İmamların casusluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Eyalet Birlikleri Koordinatörü Murat Kayman istifa etti.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre DİTİB’den ayrılığını kendi blogundan duyuran Kayman, açıklamasında “DİTİB’deki tüm yol arkadaşlarıma çok farklı ve ilginç bağlamlarda, her zaman kolay olmayan, ama yapıcı ve verimli işbirliği için teşekkür ediyorum ve DİTİB’e gelecekte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayman, DİTİB’deki Eyalet Birlikleri Koordinatörlüğü görevinin yanısıra eyaletteki İslam Diyalog Forumu ve federal çaptaki politik görüşmelerden de geri çekildiğini duyurdu.

Alman gazeteler Kölner Stadt-Anzeiger ve Rheinische Post, Kayman’ın istifasını DİTİB’in Ankara ile bağlarını daha da güçlendireceğine bir işaret olarak yorumladı.

Gazeteler, Kayman’ın ‘Türk devletinden yapısal bir ayrılığı savunan çizginin temsilcilerinden biri’ olarak bilindiğini belirtti.

DİTİB ‘casusluk’la suçlanmıştı

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Alman polisi üç gün önce Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söylemişti.

Alman haber dergisi Der Spiegel, resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Fethullah Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürmüştü.