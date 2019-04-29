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Yaramazlara biraz batar!

Casusluk şüphelisi Silivri Cezaevi’nde ölü bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu gerekçesiyle 19 Nisan’da İstanbul’da tutuklanan iki kişiden birinin Silivri Cezaevi’nde intihar ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre casusluk şüphelisi kendini asarak hayatına son verdi.

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İki şüphelinin yoğun telefon ve görüşme trafiklerinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alınmıştı. İki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da çok sayıda kişiyle görüştüğünün tespit edildiği ve BAE için çalıştığını sorguda itiraf ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Araştırılan konularından biri de şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesiyle bağlantılı olduğu kuşkusuydu.

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