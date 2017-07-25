‘Casuslara Alman çipi’ne suç duyurusu: Yayınlar karalama kampanyasına dönüştü

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Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınan ve tutuklanan insan hakları savunucularından Peter Steudtner hakkında iktidara yakın gazetelerde çıkan haberlere yalanlama geldi.

‘Casuslara Alman çipi’

Star’ın ‘Konsolosluk bizi izliyordu’, Akşam’ın da ‘Casuslara Alman çipi’ başlığıyla manşetten duyurduğu, Güneş, A Haber ve diğer bazı basın kuruluşlarında da yer alan haberde Steudtner’ın “Telefonumuzdaki program sayesinde konsolosluk bizi adım adım izliyor” dediği öne sürülmüştü.

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‘Vatandaşlarını koruyan her devletin yapması gereken bir uygulama’

Steudtner’ın 14 avukatının imzasıyla yapılan açıklamada, söz konusu basın kuruluşlarının yayınlarının karalama kampanyasına dönüştüğü belirtildi.

Almanya vatandaşı olan Steudtner’ın telefonunda izlenmesini sağlayacak bir programın yüklü olmadığı kaydedilen açıklama şöyle devam etti: “Müvekkilimiz Steudtner, diğer birçok ülkeye seyahat ederken olduğu gibi, başına bir kaza gelmesi ya da herhangi bir neden ile zarar görmesi halinde, konsolosluk temsilcilerinin yardımcı olması ve yakınlarına haber vermesi için, Türkiye’de bulunacağı tarihler ile kalacağı yerin adres bilgisini verdiği, isteğe bağlı olan formu doldurmuştur. Bu internet ortamında sadece ilgili Alman konsolosluğunu bilgilendirme amaçlı olan form, Almanya’dan başka ülkelere seyahat eden milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır ve doğrudan açık Almanya yasalarından kaynaklanmaktadır. Vatandaşlarını koruyan her devletin yapması gereken bir uygulamadır.”

Bilgilendirme amaçlı bu formun gizli olmadığı ve tüm kayıt süreçlerinin internet sitesinde yer aldığı dile getirilen açıklamada “OHAL’in devam etmekte olduğu ve son dönemde yaşadığımız üzücü bombalı saldırıların olduğu Türkiye’ye seyahat ederken başına bir şey gelmesi, örneğin bir bombalı saldırıda zarar görmesi gibi bir ihtimalin kuvvetli olması sebebi ile bu risk meydana gelirse, ailesine, yakınlarına haber verilmesi için böyle bir bilgilendirme formunun doldurulmasından daha doğal ne olabilir?” diye soruldu.

‘İfadesiyle asılsız iddiaları boşa çıkardı’

Steudtner’ın ifadesinin, Büyükada’daki toplantının ‘gizli bir toplantı’ olduğuna dair aynı basın kuruluşlarının asılsız iddialarına cevap niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada “Steudtner, Türkiye’ye gelmeden önce başına bir kaza gelmesi, zarar görmesi halinde ailesine haber verilmesi ve konsolosluk temsilcilerinin yardımcı olması nedeni ile bilgilendirme formunu doldurduğunu belirterek, toplantının gizli olmadığını, otel ve tarih bilgisini şeffaf ve açık bir şekilde ilgili resmi kurumları ile paylaştığını açıklayarak aynı basın mecralarının asılsız iddialarını boşa çıkarmıştır” dendi.

‘Suç duyurusunda bulunacağız’

Avukatlar, müvekkillerinin adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığı gerekçesiyle Akşam, Star ve Güneş gibi bazı basın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.