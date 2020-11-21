‘Casus’ yazılımla ‘siber’ dolandırıcılık: Parayla lüks araç alıp dansöz oynatmışlar

İstanbul merkezli ‘siber dolandırıcılık’ operasyonunda yakalanan beş kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın haberine göre Ankara polisi, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaşılan bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaranları takibe aldı.

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Suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı. Beş kişi tutuklanırken, dört kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çalınan paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital belge ve şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattığını gösteren videolara el kondu.

Ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, e-posta ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.