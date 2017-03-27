CAS’a yaptığı başvuru reddedilen Trabzonspor gerekçeli kararı bekliyor: Yol haritamız belli, FIFA’ya gideceğiz

Süper Lig 2010/11 sezonuna ilişkin Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuru reddedilen Trabzonspor, FIFA’ya başvuracak.

‘Yol haritamızı belirlemiştik’

DHA’ya yaptığı açıklamada, CAS’ın kararını Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden öğrendiklerini belirten Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, şunları söyledi: “Şu anda kulübümüze ulaşan bir yazı yok. CAS müracaatımızda çıkabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz karara göre yol haritamızı belirlemiştik. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşması halinde değerlendirmemizi yapıp FIFA’ya başvuruda bulunacağız. Hak arama mücadelemiz şampiyonluk kupamız müzemize gelene kadar devam edecek. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur. Taraftarlarımız rahat olsun. Yönetim olarak Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar arayacak, gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.”