‘Çarşı’nın tam ortasına AVM gibi mağaza!

Beşiktaş’ın sembollerinden Kartal heykelinin de bulunduğu meydandaki sekiz bina restore edilip birleştirilerek dünyaca ünlü bir giyim markası için ‘tek bir mağaza’ haline dönüştürülecek.

Restorasyon projesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından onaylanan proje için Beşiktaş belediyesine ruhsat başvurusunda bulunuldu.

DHA’dan Ezgi Çapa’nın haberi şöyle:

Destekleyen de var karşı çıkan da

Beşiktaş Çarşısı’nın can damarı bölgede yer alan binalar bir süredir boş. Bölgenin en canlı olması beklenen noktasında yer alan dükkanların bazılarının kepenkleri beş yıla yakın süredir kapalı.

Kuruyemişçi, şarküteri, dövizci gibi boş kalan dükkanların komşuluğunda yer alan esnaf bu durgunluktan şikayetçi. Bölgeye hareket getireceği düşüncesiyle projeyi destekleyen de var, kiraları arttıracağı ve küçük esnafı mağdur edeceği düşüncesiyle onaylamayan da.

Beyoğlu’nda yıllardır faaliyet gösteren birçok işletmenin tek tek kepenk kapattığını, bölgenin dokusunun bozulduğunu söyleyen bir esnaf, “Bir büyük mağazamız eksikti! Buraya alışveriş merkezi mantığıyla yapılacak işler Beşiktaş’ın ruhuna aykırı. Beyoğlu gibi olur diye endişeleniyoruz” dedi.

Dünyaca ünlü bir giyim markasının mağaza olarak kullanacağı arazide bulunan yedisi tescilli olmak üzere sekiz bina tescilli olması nedeniyle yıkılamayacak, restorasyon yapılarak birleştirilecek. Bina cephe duvarlarının yıkılmadan korunması, 15 parselde bulunan tescilsiz binanın ise yıkılmadan güçlendirilmesi gerekiyor. 400 metrekarelik bir alanın birleştirildiği projede, mağazanın kullanım alanı katlarla birlikte yaklaşık 1500 metrekareye ulaşacak.

İtiraz kabul edildi, proje onaylandı

Beşiktaş Köyiçi kentsel sit alanında yer alan sekiz parsel, bu bölgeden sorumlu İstanbul 3 no’lu Koruma Kurulu tarafından ‘korunması gerekli kültür varlığı’ olarak kabul edildi. 3 no’lu Koruma Kurulu 13 Ocak 2015 tarihinde restorasyon projesinin uygun olmadığına karar verdi. İtiraz üzerine dosya 3 Eylül 2015’te Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na taşındı. Ardından da itiraz kabul edildi ve restorasyon projesi bu kez uygun bulundu. Onayın ardından Beşiktaş belediyesine ruhsat başvurusunda bulunuldu.

Mimar: Yol gösterici olacak

Uzun zamandır proje üzerinde çalışma yürüttüklerini anlatan mimar Mustafa Yücesan, 1900’lerde yapılan bu yapıların, orijinal haline dönüştürülerek eklentilerin kaldırılacağını, yıkılmadan restore edileceğini söyledi.

Yücesan, “Taban alanı 35-40 metrekare civarında olan binalar, içeriden birbirine bağlandı. Binaların orijinal hallerini bulduk, çevreyle uyumunu sağlamak için aylarca çalıştık” dedi.

Projenin Beşiktaş’ın kimliğini nasıl etkileyeceği sorusuna Yücesan şu yanıtı verdi: “Kimliğini kesinlikle bozmaz aksine Beşiktaş’ta yol gösterici bir proje olacak. Bir ‘norm’ oluşacak. Oraya en duyarlı müdahaleyi yaptık.”

Mimarlar Odası: Çekinceli bir uygulama

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ise projeye yönelik hazırladığı raporda, uygulamanın Beşiktaş Çarşısı’nın kimliğini bozabileceği tespitinde bulunarak ilgili kurul kararlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Raporda, “Bu uygulamayla tüm Beşiktaş Çarşısı için emsal teşkil edebilecek ve Beşiktaş Çarşısı’nın kimliğini yaratan mimari, kentsel ve sosyal dokuyu yok ederek sadece büyük mağazaların bulunduğu AVM’ye çevirebilecek olan çekinceli bir uygulamanın önü açılacaktır” dendi.