Çarşı iznine fes ve cübbeyle çıkmaya çalışan İsmailağa müridi ere soruşturma

Isparta’da acemi bir er, İsmailağa Cemaati’nden olduğunu gerekçe göstererek çarşı iznine fes, cübbe ve şalvarla çıkmaya kalktı. Durumu fark eden yarbay, erin o kıyafetle çarşıya çıkmasına izin vermezken; er ve ona izin veren astsubaya soruşturma açıldı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, olay geçtiğimiz Cumartesi Isparta’daki General İhsan Alper Kışlası’nda yaşandı.

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Hazırlanan tutanak ve disiplin soruşturma heyetinin aldığı ifadelere göre çarşı iznine çıkacak er ve erbaşlar tören alanında bir araya geldi. Bir aylık er F.T. üzerinde fes, cübbe ve şalvarlayken nöbetçi subay yarbay G.A.’nın dikkatini çekti.

Yarbayın imzasını taşıyan 26 Ağustos tarihli tutanakta yaşananlar şöyle anlatıldı: “Er F.T.’nin başında fes, üzerinde ise bol bir gömlek, cübbe ve şalvar bulunuyordu. Yarbay A., er T.’yi yanına çağırarak giydiği kıyafetin ne olduğunu sordu. Er. T., İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu, medrese eğitimi aldığı için bu kıyafeti giydiğini söyledi. Yarbay A., kışla içinde giydiği kıyafetin, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu söyledi. Er. T. ise kıyafet özgürlüğü olduğunu belirterek o şekilde giyinme hakkı olduğunu söyledi.”

Soruşturma açıldı

Buna göre yarbay nöbetçi astsubay M.U.’ya iletilmek üzere, “Personel ya başka bir kıyafet giyerek çıksın ya da bu kıyafetle çarşıya çıkmasın” emrini verdi.

Astsubay er T.’ye emri iletti, er ise “Başka kıyafet ayarlayamam. O zaman çarşıya çıkmam” deyip kışlada kaldı.

Olayın ardından er ve onun giydiği kıyafete izin veren astsubay hakkında disiplin soruşturması açıldı. Hazırlanan tutanakta er T. için “Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı olmayan bir tutum sergilemiştir” denirken, astsubayın da bu kıyafete göz yumduğu belirtildi.

Çağrışım yapmıyormuş

Astsubay M. U. ifadesinde, “Üzerinde (F. T.’nin) siyasi, politik veya bölücü herhangi bir simge, işaret hatta renkleriyle çağrışım yaptıracak bir şey görmediğim için işlem yapmadım” dedi. Astsubayın ifadesine göre kışlaya benzer kıyafetle giriş yapan başka acemi erler var.