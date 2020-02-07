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Yaramazlara biraz batar!

Çarşaflı saldırgan ateş açtı: Bir ölü, bir yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, otomobilden inen  siyah çarşaflı saldırgan, yolda yürüyen iki kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Yıldırım (28) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Furkan Yetkin (21) ise tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yanındaki tabanca ile yolda yürüyen Furkan Yetkin ve Mehmet Yıldırım’a ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yetkin ve Yıldırım, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, Yetkin ise hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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