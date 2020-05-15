Çarşafları bağlayıp kaçmaya çalışan şüpheli ‘corona’ hastası psikiyatri bölümüne sevk edildi

Trabzon’da, corona virüsü nedeniyle karantinada tutulduğu hastanenin 3’üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalışan hastanın testi negatif çıktı. K.K. (31) Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
Dün akşam, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde yaşanan olayda Gürcistan uyruklu K.K.’ya 13 gündür tutulduğu karantinada virüs şüphelerinin devam etmesi nedeniyle test yapılmak istenmişti.
Hasta, iddiaya göre, bu sırada hastanenin üçüncü katında gözlem odasına geçti. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp tutunarak inmeye çalışan hasta, zemine kadar ulaşmayınca birinci kat hizasında mahsur kalmıştı.
Testin negatif çıkması üzerine hasta Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisine hastanenin psikiyatri bölümünde, olası kaçma girişimine karşı korunaklı odada devam edileceği öğrenildi.