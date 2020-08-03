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Yaramazlara biraz batar!

Çarşafları bağlayarak cezaevinin 12’nci katındaki hücreden kaçtılar

İki mahkum, ABD’nin Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinin 12’nci katındaki hücrelerinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Biri yakalandı; diğeri aranıyor.

Fotoğraf: KOCO

34 yaşındaki Pabolo Robledo ve hücrede birlikte kaldığı Jose Hernandez geçen cuma sabahı Oklahoma Bölge Hapishanesi’nden kaçtı. Polis, cezaevi yönetiminin bilgilendirmesi üzerine Hernandez’in yakalandığını açıkladı.

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Polisin açıklamasında, dördüncü kattan aşağı atlayan Hernandez’in bacağını kırdığı için hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, Robledo için geniş çaplı arama başlatıldığı bildirildi.

Haziran 2019’dan beri cezaevinde olan Robledo, cinayet, aile içi şiddetin aralarında bulunduğu suçlardan tutuklu yargılandığı bildirildi.

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