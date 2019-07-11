Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cari işlemlerde fazla mayısta beklentinin altında: Beş aylık açık 3.14 milyar dolar

Cari işlemler dengesi mayıs ayında beklentilerin altında 151 milyon dolar fazla verirken, açık ocak-mayıs’ta 3.14 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in 13 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre, cari dengenin ekonomik aktivitede durgunluk nedeniyle ithalattaki yavaşlamaya paralel mayısta yaklaşık 300 milyon dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Reklam

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı ise 2.37 milyar dolara geriledi.

MB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5.85 milyar dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon dolar artarak 2.3 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur.”

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın mayıs ayında 1.2 milyar dolar açık vermişken, bu ayda 3.47 milyar dolar fazla verdi.

Reklam

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 257 milyon dolar artarak 1.85 milyar dolara yükseldi.

Yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 194 milyon dolar artarak 1.3 milyar dolar oldu.

Net hata noksan kalemi mayısta 1.6 milyar dolar fazla verirken, resmi rezervlerde 3 milyar dolar artış oldu.

Geçen yılın ortalarına kadar yükselen cari açık, Türkiye ekonomisinin kırılganlığını artıran, ülkeyi spekülatif yabancı döviz akışına ihtiyaç duymasına sebep olan bir gelişme olarak görülüyordu.

Ancak geçen yıl liranın yüzde 30 civarında değer kaybederek ithalat maliyetlerinin arttığı ve cari açığın en önemli bileşeni olan dış ticaret açığında daralmaya neden olduğu kur krizinden bu yana cari açık önemli ölçüde daraldı.

Cari denge nisanda beklentilerin altında 1.3 milyar dolar açık verdi

SON HABERLER

Şimşek’ten yeni parti sorusuna yanıt: Zamanı gelince konuşuruz

Ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, “Zamanı gelince konuşuruz” diye yanıt verdi.

Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mahkemeyi 16 Ekim’e erteledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...