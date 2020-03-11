Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon; ocakta açık beklentilerin altında

Merkez Bankası (MB) cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yaparken ocak ayı için cari açık da 1.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Fotoğraf: Reuters

MB ocak ayı ödemeler dengesi verilerini TÜİK tarafından geçen hafta açıklanan hizmet ticareti istatistikleriyle revize ederek açıkladı.

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Bu revizyonlar ile birlikte 2013-2019 yılları için ödemeler dengesinde 44 milyar dolarlık revizyon yapılmış oldu.

Reuters’a konuşan ekonomistler, yöntemsel olarak TÜİK ve MB’nin revizyon gerekçelerini makul buluyor. Ancak yapılacak revizyonun pozitif etkisinin büyüklüğü ise soru işareti olarak görülüyor.

Ekonomistler, hizmet ticareti verilerinin ve cari açıktaki yeni sistemin 2020 ve önümüzdeki dönemde de cari dengeyi pozitif etkileyeceğini belirtiyor. Ekonomistlerin hesaplamaları, TÜİK ve MB verilerine göre cari açıktaki en büyük değişiklik taşımacılık sektöründeki hizmet ihracatından geldi.

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Ekonomik aktivitedeki toparlanma ile artan ithalatın etkisiyle cari işlemler fazlası kasım itibariyle yerini cari açığa bırakırken ocakta açığın 2.5 milyar dolar seviyesinde oluşması bekleniyordu ancak yeni sistemle ocakta açık 1.8 milyar dolarda kaldı.

TCMB ödemeler dengesi istatistiklerinde hizmet ticaretinin yanı sıra ayrıca dış ticaret verisi kaynaklı da revizyona gitti. Ancak ekonomistler bu revizyonların ödemeler dengesinde alt kalemler arasında değişimlere neden olmakla birlikte manşet cari açıkta büyük değişikliğe yol açmadığını belirtti.

Türk ekonomisinin ‘yumuşak karnı’

Mayıs 2018’de yıllık bazda 58 milyar dolara yükselen ve Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olarak görülen cari açık, liranın sert değer kaybı ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile birlikte ciddi düşüş kaydetti. Cari açıktaki düşüş Temmuz 2019 itibariyle yerini cari fazlaya bıraktı. 2019 sonu itibariyleyse toparlanmayla birlikte yeniden aylık cari açığa dönüldü.

Güncel Orta Vadeli Plan’a göre cari denge/milli gelir tahmini 2020 için -yüzde 1.2, 2021 için yüzde -0.8 ve 2022 için sıfır seviyesinde. Ekonomi yönetimi 2022 itibariyle Türkiye ekonomisinin cari dengede olacağını öngörüyor.

Revizyonun ayrıntıları şöyle

*Cari denge 2019 için +1.7 milyar dolardan +8 milyar dolara revize edildi

*Cari denge 2018 için -28.3 milyar dolardan -20.8 milyar dolara revize edildi

*Cari denge 2017 için -46.6 milyar dolardan -40.6 milyar dolara revize edildi

*Cari denge 2016 için -31.5 milyar dolardan -26.8 milyar dolara revize edildi

*Cari denge 2015 için -32.4 milyar dolardan -27.3 milyar dolara revize edildi

*Cari denge 2014 için -44.9 milyar dolardan -38.8 milyar dolara revize edildi

*Cari denge 2013 için -64.3 milyar dolardan -55.9 milyar dolara revize edildi