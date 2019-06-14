Cari denge nisanda beklentilerin altında 1.3 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler dengesi nisan ayında beklentilerin altında gelerek 1.33 milyar dolar açık verirken, açık ocak-nisan’da 3.33 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın 14 kurumun katılımı ile yaptığı ankette ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve liradaki değer kaybının etkisiyle son aylarda fazla ya da sınırlı açık veren cari işlemler dengesinin nisanda 1.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

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Merkez Bankası (MB) verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı ise 8.63 milyar dolar oldu.

MB açıklamasında, “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.66 milyar dolar azalarak 1.84 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1.24 milyar dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1.74 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur” dendi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın nisan ayında 1.59 milyar dolar açık vermişken, bu ayda 2.35 milyar dolar fazla verdi.

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Kur krizinden bu yana cari açık önemli ölçüde daraldı

Geçen yılın ortalarına kadar yükselen cari açık, Türkiye ekonomisinin kırılganlığını artıran, ülkeyi spekülatif yabancı döviz akışına ihtiyaç duymasına sebep olan bir gelişme olarak görülüyordu.

Ancak geçen yıl liranın yüzde 30 civarında değer kaybederek ithalat maliyetlerinin arttığı ve cari açığın en önemli bileşeni olan dış ticaret açığında daralmaya neden olduğu kur krizinden bu yana cari açık önemli ölçüde daraldı.