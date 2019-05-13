Cari açık martta 589 milyon dolar

Cari işlemler dengesi mart ayında 589 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari açık 12.83 milyar dolar olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Reuters

Cari işlemler dengesi dört ay fazla verdikten sonra aralık, ocak, şubat ve martta açık verdi.

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Şubat ayı cari açık verisi 718 milyon dolardan 733 milyon dolara revize edildi.

Net hata noksan kalemi, mart ayında -4.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre;

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— Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken oldu.

— Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın mart ayında 573 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3.477 milyon dolar fazla verdi.

— Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolara geriledi.

— Portföy yatırımları 1.353 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Bu ayda, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.702 milyon doları ve 1.202 milyon doları net borçlanma gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 500 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

— Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise, yurtdışı yerleşiklerin sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

— Diğer yatırımlarda 3.153 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.