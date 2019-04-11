Cari açık şubatta 718 milyon dolar

Ekonomik aktivitede yavaşlama ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının ithalatı pahalı hale getirmesiyle son aylarda fazla veren ya da sınırlı açık veren cari işlemler hesabı, şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Dış ticaret

Şubat ayında,

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Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar artarak 815 milyon dolara yükseldi.

Net çıkışlar

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 milyon dolar azalarak 400 milyon dolara geriledi.

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İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 39 milyon dolar artarak 43 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 215 milyon dolar artarak 486 milyon dolara çıktı.

Yatırımlar

Portföy yatırımları 6 milyar 786 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlarda 128 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış kaydederken, yurt dışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.

Krediler

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon dolar ve 677 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 48 milyon dolar net kullanım yaptı.

Rezerv

Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 823 milyon dolar artış gözlendi.