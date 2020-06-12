Cari açık 5.62 milyar dolarla beklentileri aştı; rezerv kaybı 8.6 milyar dolar

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık vererek beklentileri aşarken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu. Beklenti 4.5 milyar dolardı. Resmi rezervler ise 8.6 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası (MB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

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Buna göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık kaydedildi.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 315 milyon dolar açık oluştu.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.03 milyar dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme yaptı.