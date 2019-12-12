Cari açığı kapatmak için emeklilik sistemi değiştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonominin üzerindeki en büyük yük olduğunu; bu açığı kapatmak için alınacak tedbirlerden birinin de emeklilik sisteminin düzeltilmesi olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Dün TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını yanıtlayan Albayrak, gelecek birkaç yıl içinde ‘katma değerli üretim ve ihracata dayalı, sürdürülebilir büyümeyi yakalayan, cari açığı kontrol altına alan, doların etkinliği azalmış, uzun vadeli Türk Lirası’na dayalı finansman sağlayabilen’ bir Türkiye ekonomisi oluşturma hedeflendiğini, bu doğrultusunda tasarruf araçlarının kullanılacağını söyledi.

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Bakan şöyle devam etti: “Bu açığı kapatmak için, emeklilik sisteminin reforme edilmesini oldukça önemli görüyoruz. Yapısal dönüşüm adımlarımız içerisinde de yer alan bu reform, daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Dolayısıyla bu kapsamda, tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hale gelecek.”

‘İslami finansman, İstanbul Finans Merkezi…’

Finansman alanında bir diğer stratejik araçlarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) olacağını vurgulayan Albayrak, TVF’nin 2023’te 100 milyar dolarlık büyüklüğe doğru koştuğunu dile getirerek, petrokimya, yerli kaynağa dayalı enerji üretimi, madencilik gibi cari açığı azaltan projelerin yanı sıra telekomünikasyon, İslami finansman, İstanbul Finans Merkezi gibi stratejik sektörlere odaklanacağını kaydetti.

‘Merkez’ 2022’ye kadar İstanbul’a taşınacak

Bakan, haziranda devreye giren İVME finansman paketinden kasım sonu itibarıyla 40 milyar lira limit tahsis edildiğini, bu tutarın yaklaşık 25 milyar lirasının kredi olarak kullandırıldığını belirtti.

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Merkez Bankası’nın taşınması konusunda ise Albayrak 2022’yi işaret etti.

Merkez Bankası’nın değerleme hesabından Hazine olarak ‘hiçbir şekilde, hiçbir para’ kullanılmadığını söyleyen bakan, “Kullanmayız da” dedi.