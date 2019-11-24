Caretta caretta yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi’nin raporunda, nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunması için örnek model oluşturulan Çıralı sahilinde bu yıl 4 bin 346 yavrunun denizle buluşturulduğu belirtildi. Raporda, eğlence olsun diye kumsala araçlarla girildiği, çadır kurulup ateş yakılması nedeniyle 11 yuvanın tahrip edildiği belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

‘Çıralı Caretta Caretta Üreme Kumsalı ve Tekirova, Beycik, Maden ve Boncuklu Koyları 2019 Yılı Alan Çalışma Programı ve Koruma Faaliyetleri’ başlıklı rapor, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü’ne de sunuldu.

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Geceden sabaha caretta nöbeti

Raporda, mayıs ayından eylül ayı sonuna kadar, havanın kararmasıyla sabaha kadar sahilde nöbet tutulduğu belirtildi.

Saat 05:00’ten öğle saatlerine kadar yuva tespiti ve yavruların yuvadan çıkışının takip edildiğine yer verilen raporda, beş ay boyunca tüm bu süreçlerde Habib Altınkaya, Mustafa Ilgaz, İsmail Tunalı, Bayram Kütle, Erdal Elginöz, Şafak Okdemir Elginöz, Uğur Akyol, Faika Nuran Yeşildağ, Serpil Kılıç, Barış Yağız, Murat Akdoğan, Emin Sofulu ve Güngör Akkelle adlı gönüllülerin çalıştığı vurgulandı.

Dokuz kaplumbağa ölü bulundu

Bu yıl Çıralı kumsalına toplam dokuz deniz kaplumbağası ölüsü vurduğu da açıklanan raporda, beşinin Chelonia Mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağası) türü, dördünün ise caretta caretta türü deniz kaplumbağası olduğu açıklandı.

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Raporda, ikisinin tekne pervanesinin çarpması, ikisinin ağlara ve misinalara dolanarak öldüğü, diğer beşinde ise yara ya da ağ-misina izi görülmediği, ağızlarında ve boğazlarında plastik parçalar görüldüğü kaydedildi.

Bu beş deniz kaplumbağasının, denizanası sanarak yedikleri plastik poşetler nedeniyle öldüğü kanısına varıldığı belirtildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “Detaylı inceleme yapabilecek olanaklarımız bulunmadığından, kaplumbağaların karnı açılamadı ve ölüm nedenleri kesin olarak saptanamadı.”

Rapora göre, Çıralı sahilinde 3 bin 650, Boncuklu koyunda 219, Maden koyunda 293, Tekirova’da 126, Beycik koyunda 58 olmak üzere toplam 4 bin 346 yavru caretta caretta denize ulaşmayı başardı.

Sırf eğlence olsun diye

Raporda, kumsal boyu uzanan şezlong ve şemsiyeler, ışıklandırma, tentelerin yuva olan alanlarda oluşturduğu gölge, zon kazıklarını geçen şezlonglar başlıca sorunlar arasında gösterildi.

Maden Koyu, Tekirova, Boncuklu gibi yan koylardaki durumun ise daha üzücü olduğu belirtilerek, bu koylara araç girişlerinin yasaklanması gerektiği vurgulandı.

Sırf eğlence olsun diye, kumsalda aracıyla daireler çizen sürücüler olduğu belirtilerek, Maden Koyu’ndaki caretta caretta üreme alanı levhasının bu kişiler tarafından tahrip edilerek bir kenara atıldığı kaydedildi.

Koylarda çadır kurup ateş yakıyorlar

Bu koylara yerleştirilen kafeslerin de sürücüler tarafından araçlarla ezildiği ya da yok olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Tespit ettiğimiz yuvaların yerlerini tekrar bulmakta zorluk yaşadığımız gibi çok sayıda yuva da sürücüler ve çadırcılar tarafından tahrip edilmektedir. Bu yıl 11 yuva tahrip edilmiştir. Diğer yuvaların yerlerini tekrar bulmakta da büyük zorluklar yaşadık. Ayrıca bütün koylarda yaz boyu çadırcılar kalmakta, ateş yakılmakta, gece boyu gürültü ve ışık kesilmemektedir. Bunun sonucu olarak koylardaki yuvalama sayısı azalmaktadır. Ayrıca, gerek araçla gerek yürüyerek gelen ve geceleyen turistlerin yaktığı ateşler, yangın tehlikesi yaratmaktadır.”