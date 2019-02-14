‘Çaresiz değiliz PKK var’ diyen HDP’li Nadir Yıldırım’a soruşturma

Twitter hesabından “Çaresiz değiliz PKK var” diye yazan eski HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: hdp.org.tr

AA’nın haberine göre Van başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Yıldırım’a ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamaları yöneltildi.

Reklam

Yıldırım’ın soruşturmaya konu olan paylaşımları şöyle: “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında”, “Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak”, “Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan.”

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde KCK ana davasında yargılanan Yıldırım hakkında Ocak 2018’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.