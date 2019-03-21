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Yaramazlara biraz batar!

Caracas’ta operasyon: Guaido’nun danışmanı gözaltına alındı

Venezuela’da kendisini 23 Ocak’ta geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’ya en yakın isimlerden biri olan danışmanı Roberto Marrero gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

İstihbarat servisi başkent Caracas’taki evinde arama yaptığı Marrero’yu gözaltına aldı. Guaido, nerede tutulduğu belli olmayan Marrero’nun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Muhalefet cephesinin milletvekillerinden Sergio Vergara’nın Marrero’nunkiyle aynı apartmanda olan evinde de arama yapıldı ancak Vergara kısa süreli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Twitter’da 40’ı aşkın silahlı istihbarat servisi elemanının günün ilk saatlerinde baskın yaptığını doğrulayan Vergara, Marrero’nun ‘kaçırıldığını’ yazdı .

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Operasyon, devlet başkanı Nicolas Maduro’nun muhalefete yönelik baskıcı tutumunun göstergesi olarak algılandı.

Guaido, ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiğinde Maduro’nun geçen yıl mayıs ayında yeniden göreve geldiği seçimin gayri meşru olduğunu iddia etmişti.

ABD ve AB Guaido’yu desteklerken, Rusya, Çin ve Türkiye gibi birçok ülke Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veriyor.

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