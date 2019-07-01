Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!

ALİ ÇİÇEK

İşadamı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Cezalardan biri, tapu harçlarının eksik yatırılması nedeniyle, diğeri ise devremülk sahiplerinin hesaplarına bir dönem yatırılan kira gelirlerinin ödenmeyen vergisi için kesildi. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.

İmza otomotiv ve Jet Kent konut projeleri için yurt içi ve yurt dışından on binlerce kişiden para toplayan Fadıl Akgündüz’ün son büyük projesi İstanbul Bayrampaşa’daki Caprice Gold’du. Projenin teslim tarihi 29 Mayıs 2012 olarak açıklanmıştı. Ancak, yüzde 82’si tamamlanan projede uzun bir süredir tek bir çivi dahi çakılmadı.

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10 bin 500 kişiye sattı

Projeden devremülk alan kişi sayısı yaklaşık 10 bin 500. Mal sahipleri inşaatın tamamlaması için bir dizi girişimde bulunurken, kendilerine ulaşan vergi cezalarının şaşkınlığını yaşıyor. 1200 kadar yatırımcıya ihbarnama gitti.

Projenin sahibi Capricegold Gayrimenkul Yatırım şirketinin hesaplarını mercek altına alan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, hesaplarına para yatırılan kişileri incelemeye koyuldu.

Hem vergi hem ceza

Ulaşılan belgelere göre ceza kesilen isimlerden biri H. M.

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İnceleme sonrası hazırlanan inceleme raporu 28 Kasım tarihini taşıyor. M.’nin hesabına yatırılan parayı kira geliri olarak değerlendiren Maliye, M.’nin 13 bin 223 TL’lik vergi ödemesine karar verdi. M.’ye çıkarılan vergi tutarı kadar da vergi cezası kesildi. M., toplam 26 bin 446 TL olan vergi ödemesi ve cezanın iptaline karşı dava yoluna gitti.

Tatil parası

İstanbul Vergi Mahkemesi’nde açılan davada, M.’nin hesabına yatırılan paranın kira geliri olmadığı belirtilerek özetle şöyle dendi: “Proje henüz hayata geçmediği için kira gelirinden söz etmek mümkün değil. Devre mülk alanlara iki seçenek sunuluyordu. Seçeneklerden biri, şirketin Didim’deki otelinden ücretsiz tatil yapmaktı. Tatil seçeneğini kabul etmeyenlere ise ‘hediye tatil’ ödemesi yapıldı. Hesaba yatırılan para da hediye tatil parası.Dolayısı ile kira geliri elde edilmedi.”

Harcı da eksik

Maliye’nin kestiği ikinci bir ceza ise eksik yatırılan tapu harçlarına ilişkin. İhbarnamelerden birkaçı da, 10 milyon liralık iş hanına karşılık devremülk alan T. Ş.’ye gönderildi. Ş.’nin aldığı devre mülk sözleşmelerinden birinin tutarı 20 bin TL. Ancak bu tutar tapuda 350 TL olarak gösterildi. Tapu harcı da 20 bin TL değil, 350 TL üzerinden yatırıldı.

İncelemede, anılan devremülk tapusu için 400 TL’lik tapu harcı yatırılması gerekirken 7 liralık harç ödendiği anlaşıldı. Gönderilen ihbarnamade, eksik ödenen 393 TL tapu harcının yanısıra 98 TL de ceza ödenmesi istendi.

1200 kişiye gönderildi

Vergi cezası gönderilen devremülk sahibi sayısı 1200’e yakın. Eline ceza ihbarnamesi ulaşan ya uzlaşma için vergi dairesine gidiyor ya da cezanın iptali için dava açıyor.

Ablası ve eniştesi de yargılanıyor

Tamamlanamayan projeden devremülk alan kişilerin şikâyeti sonrası Fadıl Akgündüz ile birlikte, ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında açılan dava ise devam ediyor.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘nitelikli dolandırıcılık’la suçlanıyor. 349 kişinin davacı olduğu dosyada sanıklar hakkında istenen ceza 698 yıl ile 2 bin 443 yıl arasında değişiyor. Davanın son duruşması mayıs ayında yapıldı.