Çapraz nakille hayata tutundular: Annelerinin böbreği nakledildi

Malatya ve Antalya’da yaşayan Hasan Uzunpınar (55) ile Süleyman Karaaslan (55), çapraz nakille, annelerinin böbrekleriyle yaşama tutundu. İkili, “Bundan böyle iki annemiz var” diyor.

Fotoğraf: DHA

Malatya’da sol böbreğinden yoksun dünyaya gelen Uzunpınar’ın tek böbreğinin işlevini yitirmesi üzerine doktorlar nakil kararı aldı. Annesi Ayşe Uzunpınar (77) böbreğini vermek istedi, ancak uyumlu olmaması nedeniyle çapraz nakle karar verildi.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan ve 2008’den beri böbrek hastası olan Karaaslan için de nakil kararı alındı. Annesi Nazlı Karaaslan’ın (72) böbreğinin uygun olmadığı belirlenince çapraz nakil için başvuru yapıldı.

İki annenin çapraz nakil için uygun olduğu belirlendi. Nazlı Karaaslan’ın böbreği Hasan Uzunpınar’a, Ayşe Uzunpınar’ın böbreği ise Süleyman Karaaslan’a başarıyla nakledildi. Her iki hasta da kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyatlarını yapan Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine teşekkür eden Hasan Uzunpınar, “Nasip işte. Süleyman beyin annesi bana böbrek verdi, benim annem de ona böbrek verdi. Artık bizim iki annemiz var. Biz de artık kardeş olduk” dedi.

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Süleyman Karaaslan ise 11 yıl önce eşi Ayşe Karaaslan’ın (45) böbreğinin nakledildiğini ancak hastalığı nüksedince tekrar nakil gerektiğini belirterek sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Annelerinin bağışladığı böbreklerle sağlıklarına kavuşan Uzunpınar ile Karaaslan, kontrol için gittikleri Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi’nde birbirlerinin anneleriyle görüntülü konuşarak bir kez daha teşekkür etti.