Çapaklı’da yapımı planlanan biyogaz tesisine karşı köylünün mücadelesi sürüyor

Manisa’nın Salihli ilçesinin Çapaklı köyünde yapılması planlanan biyogaz santraline karşı çıkan köylülerin protestosuna biber gazı ve coplarla müdahale edildi. Dava süreci devam etmesine ve yol yapılmamasına dair ‘tedbir’ kararı olmasına rağmen biyogaz şirketinin iş makineleri tarlaların içinden yol yapımına başladı.

Fotoğraf: Twitter

Yol yapımına ve su ile toprağı zehirleyeceği gerekçesiyle tesise karşı çıkan köylüler, yaşam nöbetine oturup iş makinelerinin geçişini engellerken, jandarma, köylülerin protestosuna cop ve bibergazı ile

müdahale etti.

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Davanın ve darp edilen kadınlardan birinin avukatı Seçi Ege Değerli, Twitter’dan şu açıklamada bulundu:

“Çapaklı Köyü’nün meyve ve zeytin bahçeleri, domates tarlaları ortasına kurulacak Biogaz Elektrik Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘olumlu’ karar veriyor. Ayrıca santralin alt tarafı, köyün merası ve DSİ’nin bütün Gediz Ovası’nı, İzmir’in içme suyunu karşılayan üç tane ana sulama kanalı geçiyor. Bu arada santralin kullanacağı bir yol yok. Bakanlık kararına iptal davası açıldıktan sonra sadece şirket için imar plan değişikliği ile köylünün tarlalarının içinden yol çiziliyor!

Bu plan değişikliğine de dava açılmasına rağmen şirket, dozerleriyle tarlalara girip yol açmaya başlıyor. Elimizde iki tane iptal davası, ‘müdahalenin men’i’ davası ve yol yapılmamasına dair tedbir kararı var! Ve hukuku umursamayan bir şirket ile kolluk kuvveti var! Tarlalarından geçen ‘kaçak yolda’ nöbet tutan, iş makinelerinin geçişine izin vermeyen köylünün en büyük dayanağı Anayasa ve Mülkiyet Hakkı’dır, Yaşam Hakkı’dır. Bu pasif direnişe yapılan müdahale ise işkence, haksız gözaltı ve görevin kötüye kullanılmasıdır!

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Köyün erkekleri coplanarak, biber gazı sıkılarak gözaltına alındı. Ben dahil yerde oturan kadınlar, kalkanlarla ezilip, coplanıp, yerlerde sürüklenerek, karga tulumba taşınıp toprağımızdan çıkartıldık ve her bir araca jandarma erleri oturtularak iş makineleri geçirildi. 17 Temmuz’da başlayan hukuksuz girişim, halkı ezerek başarıya ulaştırıldı. Hala anlamak istemeyen varsa müvekkillerimin sorduğu soruyu ileteyim: ‘Biz bu domatesi, biberi, zeytini ekmesek ne yiyip içeceksiniz?’”