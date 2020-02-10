Çapa Tıp Fakültesi’nde rüşvet aldığı gerekçesiyle üç kişi tutuklandı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği öne sürülen üç kişi tutuklandı.

Fotoğraf: istanbul.edu.tr

Sözcü’den Tugay Saday’ın haberine göre fakültedeki bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekiplerin yürüttüğü takip sonucunda şüphelilerden birinin Prof. Dr. M.A.B. olduğu belirlendi. Bozbura’nın rüşvet olarak hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı tespit edildi.

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Polis ekiplerince 7 Şubat cuma günü düzenlenen operasyonda M.A.B., eşi D.B. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

D.B.’nin, yaptığı yemek videolarıyla sosyal medya fenomeni ‘CZN Burak’ ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu öğrenildi.

Şahsına ‘annesi üzerinden karalama yapıldığını’ öne süren Özdemir, sosyal medya hesabından tutuklama kararına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.”