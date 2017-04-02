Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi hafriyat sahasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, Gülen Cemaati’nin futboldaki yapılanmasını, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski takım arkadaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem üzerinden anlattı: “Beni de ele geçirmek için çok uğraştılar. Bu çocuklar hainse, valla çok hain var.