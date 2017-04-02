Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi hafriyat sahasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi’nde meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçi saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.
Hastanenin bulunduğu alanda hafriyat çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte kanalizasyon inşaatında çalışan Mehmet Sezer isimli bir işçi mahsur kaldı.
Boynundan aşağısı toprak altında kalan Sezer’i kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Sezer, iki saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Sezer, yakındaki acil servise sedyeyle kaldırıldı.
Çökmeyi görür görmez Sezer’e yardıma koştuğunu anlatan Metin Dilsiz, önce itfaiye ekiplerine haber verdiklerini sonra da elleriyle toprağı kazarak Sezer’in nefes almasını sağladıklarını söyledi.