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Yaramazlara biraz batar!

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye ediliyor

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki yedi adet binada deprem ve fiziki şartlardan dolayı yapısal hasar bulunduğu ve tahliye kararı alındığı açıklandı.

Deprem ön hasar tespit incelemesinde, binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği ve çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı bilgileri yer aldı.

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İncelemede, Çapa yerleşkesinde yer alan İç Hastalıkları Poliklinikler binası, Cerrahi Tıp Bilimleri binası, dekanlık binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasında deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanmadığı belirtildi.

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