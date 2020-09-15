Çapa dekanı: Salgın İstanbul için yeniden başladı; ağırlıklı gençler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa’daki ‘corona’ testlerinin yüzde 15’inin pozitif çıktığını belirterek, “Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz” dedi.
Tükek, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti:
- Çapa’da 530 testin 81’i pozitif. Pozitiflik oranı yüzde 15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz.
- Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek.