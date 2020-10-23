Çapa dekanı: Nisandan kötü durumdayız

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son bir ayda kurumlarında PCR testi pozitif çıkanların sayısının üçe katlandığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Tükek, mevcut vaka yükünün Nisan ayından bile kötü olduğunu belirtti.

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Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Covid-19 vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın ise beş katına ulaştığını söylemişti.

Tükek şöyle konuştu: “Test pozitiflik oranımız haziran ve temmuzda yüzde 5’e gerilemişti. Ancak ağustos ve eylül döneminde önce yüzde 12 ardından yüzde 15 olan pozitiflik oranı, şuan için yüzde 35’e ulaşmış durumda. Maalesef bu oranların katlanarak artacağından endişeliyiz ancak gidişat hiç değil. Vatandaşlarımız, bu uyarılarımızı belki kanıksadı, belki de sıkıldı veya dikkate almaktan vazgeçti. Bir de, ‘atın ölümü arpadan olsun’ diyerek önemsemeyenler var. Herkes şunu bilsin ki, nisan, mayıs döneminden daha kötü durumdayız. Kamu hastanelerindeki yataklar dolmaya başladı. Bu gidişat devam ederse boş yatak bulmakta sıkıntı yaşanır. Artık tek vücut halinde Covid-19 seferberliği ilan etmemiz gerekiyor.“

‘İkinci kez yakalananlar var’

Test sonuçları pozitif çıkan çok sayıda hastanın 30, 40 yaş arası gençlerden oluştuğunu dile getiren Tükek, şöyle devam etti:

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“Vaka artışı devam ederse, nisan, mayıs dönemindeki gibi tamamen Covid-10 kliniğine dönmüş oluruz. İnsanların yanlış bildiği konular var. Bir kez Covid-19 geçirenlerin antikor ürettiği ve bir daha hastalığa yakalanmayacağı düşüncesi doğru değil. Antikor üç ay sonra işlevini yitirip kayboluyor. Artık bize başvuran hastalar arasında ikinci kez Covid-19 geçirenler de var. Kimse ‘Hastalığı geçirdim, bundan sonra bana bir şey olmaz’ demesin.”