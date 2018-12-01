Cansu Çamlıbel: F-35/S-400 krizi muhtemelen 2019 baharında tavan yapacak

Türk-Amerikan ilişkilerinin tamamen Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’a özgürlük kriterine kilitlendiği sıcak yaza girerken Washington merkezli bir başka krizi daha konuşuyorduk. ABD Kongresi, Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi için devreye girmiş ve belli ölçüde sonuç almıştı.

Kongre’nin Trump yönetimi üzerinde nasıl baskı kurabileceğini anlamak açısından bu haftaki Kaşıkçı ve Yemen tartışması önemliydi. Mattis ve Pompeo’nun aksi yönde görüş bildirdiği brifingin hemen ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin kesilmesine yönelik tartışmanın açılmasını onay verdi.

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Muhtemelen 2019 baharında tavan yapacak F-35/S-400 krizinin finaline hazırlanırken Ankara her zamanki gibi Trump’a odaklanıp Kongre’yi boş bırakmamalı.

Cansu Çamlıbel’in yazısı