Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Duygu Çelikten’in katil zanlısı yakalandı

Antalya’da, kayıp olarak aranırken cansız bedeni ormanlık alanda gömülü olarak bulunan ve öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten’in katil zanlısı yakalandı.

Fotoğraf: AA

30 yaşındaki iki çocuk annesinin cansız bedeni, 13 gün arandıktan sora 21 Eylül’de, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Sırtında ve göğsünde bıçak izleri saptanmıştı. Polis, cinayet şüphelisi Veli Ü.’nün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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Polisi, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Çelikten’in katil zanlısı Veli Ü.’yü Girmeler Mahallesi’nde, saklandığı evde gözaltına aldı.

Antalya’ya götürülen zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin sorularına, “Konuşmak istemiyorum” karşılığını verdi; Çelikten’in annesiyle ilgili soruyu ise “Ne yaptıysa o yaptı zaten” diye yanıtladı.