Cannes’da bir ilk: Siyah kadın yönetmen Diop ödül kazandı

Sinema dünyasının en saygın ödüllerinden olan, Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’nde verilen Altın Palmiye’yi Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun kara komedisi ‘Parasite’ kazandı. Fransız-Senegalli Mati Diop ise festival tarihinde ödül kazanan ilk siyah kadın yönetmen oldu.

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Bu yıl 72’ncisi düzenlenen festivalin dün akşamki kapanışında Güney Koreli yönetmenin birbirinden çok farklı iki ailenin öyküsünden yola çıkarak toplumun sosyolojik dinamiklerine gönderme yaptığı filmi en iyi film seçildi.

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‘Atlantics’ adlı filmde genç sığınmacılara ve cinsellikle ilgili politikalara mercek tutan Mati Diop, Altın Palmiye’den sonraki ikinci büyük ödül olan Grand Prix’ye layık görüldü.

ABD’li yönetmen Quentin Tarantino’nun yeni filmi ‘Once Upon a Time in Hollywood’ olumlu yorumlar aldı ancak Cannes’dan ödülsüz ayrıldı.

Gecenin diğer kazananları arasında en iyi kadın oyuncu seçilen Emily Beecham ve en iyi erkek oyuncu ödülünü alan İspanyol Antonio Banderas yer aldı. Belçikalı kardeşler Jean-Pierre ve Luc Dardenne ise ‘Young Ahmed’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı.