Cannes’da Altın Palmiye Japon yönetmen Kore-eda’nın ‘Manbiki Kazoku’ filmine gitti

Cannes Film Festivali’nde ödüllerin sahipleri belli oldu. Altın Palmiye’yi Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği ‘Manbiki Kazoku’ (Bir Aile İşi) adlı film kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde 71’inci düzenlenen festivalin Festival Sarayı’ndaki ödül töreni bu akşam yapıldı.

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‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü Samal Yeslyamova, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü ise Marcello Fonte kazandı.

Törenin sonunda jüri üyeleri ve ödüle layık görülenler, sunucu Fransız aktör Edouard Baer tarafından Festival Sarayı’nın girişinde kurulan sahneye davet edildi. Şarkıcılar Sting ve Shaggy burada özel kapanış konseri verdi.

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Festivalde bu yıl Türkiye’den Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ‘Ahlat Ağacı’ adlı film de ana bölümde yarıştı.

Ödüllerin dağıtımı şöyle oldu:

* Altın Palmiye, Hirokazu Kore-eda, (Manbiki Kazoku)

* Büyük Ödül, Spike Lee, (Blackkklansman)

* Altın Kamera, Lucas Dhont, (Girl)

* En İyi Yönetmen, Pawel Pawlikowski, (Cold War)

* En İyi Erkek Oyuncu, Marcello Fonte, (Dogman)

* En İyi Kadın Oyuncu, Samal Yeslyamova, (Ayka)

* Juri Özel Ödülü, Nadine Labaki, (Capharnaüm)

* En İyi Senaryo, Alice Rohrwacher, (Lazzaro gibi mutlu) ve Nader Saeivar, (Üç yüz)

* Belirli Bakış Ödülü, Ali Abbasi, (Border)

* En İyi Kısa Film, Charles Williams, (All These Creatures).