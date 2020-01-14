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Yaramazlara biraz batar!

Cannes Film Festivali’nin ilk siyah jüri başkanı Spike Lee olacak

ABD’li yönetmen ve yapımcı Spike Lee bu yıl 12-23 Mayıs’ta düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde jüri başkanlığı yapacak. 62 yaşındaki Lee, bu görevi üstlenen ilk siyah isim olarak tarihe geçecek.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

‘The Malcolm X’ ve ‘Do the Right Thing’ filmlerinin yönetmeni Lee, haberi öğrenince, “Şoke oldum, gurur duydum ve mutluyum” dedi. Dün açıklanan Oscar adayları belirlenirken ‘beyaz olmayan’ oyuncu ve yönetmenlerin hiçe sayıldığına dair eleştirilerden sonra Lee’nin başkan atanması dikkat çekti.

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2015-2016’da, Oscar’a yönelik adayların büyük çoğunluğunun beyaz olmasını eleştiren kampanyaya destek veren Lee, 2016 yılındaki Oscar törenine katılmamıştı. Geçen yıl ise ‘BlacKkKlansman’ filmine en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazanmıştı.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, “Spike Lee’nin bakış açısı her zamandan daha değerli” dendi.

Festivalde Lee’ye ayrıca, yaşam boyu başarılarından ötürü Altın Palmiye verilecek.

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