Cannes Film Festivali’ne ‘fotoşop’ eleştirisi

Cannes Film Festivali’nin başlamasına yaklaşık bir ay kala yayınlanan festival afişi tartışmaya neden oldu. Organizasyon komitesi, festivalin afişinde yer alan ünlü İtalyan aktris Claudia Cardinale’nin eski bir fotoğrafında düzeltme yapılarak aktrisin inceltildiği iddiasıyla suçlandı.

Fransız dergisi Telerama “Poster harika olmakla birlikte fotoğrafın acınası bir biçimde düzeltilerek aktrisin kalçalarının inceltildiğine hiçbir şüphe yok” diye yazarken başka gazete ve sosyal medya hesaplarından da benzer eleştiriler yapıldı.

1959 yılında Roma’da bir çatı katında çekilen fotoğrafta Cardinale eteğini savururken görülüyor.

Tepkilere karşın festival komitesi afişi savunan bir açıklama yaptı.

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux sosyal medya hesaplarından destek mesajı atarken 78 yaşındaki Claudia Cardinale de ’70. Cannes Festivali’nin posterinde yer almaktan gurur duyduğunu ve fotoğraf seçimine bayıldığını’ açıkladı.