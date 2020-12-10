Canlı yayında mide kanaması geçiren Mehmet Ceyhan: Gayet iyi durumdayım

Canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneden mesaj yolladı: “Gayet iyi durumdayım.”

Fotoğraf: DHA

Salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda fenalaşan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ceyhan’nın mide kanaması geçirdiği belirlenmiş, serviste tedavi altına alınmıştı.

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Salgın sürecinde Türkiye’nin sıklıkla TV programlarında görmeye alıştığı, çok sayıda kanala konuk olarak bilgilendirici açıklamalar yapan Ceyhan DHA aracılığıyla mesaj yolladı.

Kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Ceyhan şunları söyledi: “Canlı yayındayken bir mide kanaması geçirdim. Hacettepe Hastanesi’ne geldim. Çok şükür arkadaşlarımın bakımı ile şu anda gayet iyi durumdayım, kanama tekrarlamadı. Birkaç gün daha tedavi devam edecek, hastanede kalacağım. Bu arada, beni sürekli arayıp soran başta Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe hocaya, arayan, soran, dua eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en yakın zamanda sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”