Canlı yayında ‘Kızların resimlerini de görüyoruz’ diyen profesör istifa etti

Gazi Üniversitesi’nde vekaleten dekanlık yapan Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti.

Fen Fakültesi’nde dekan vekilliği yapan Prof. Dr. Acar’ın canlı yayına yansıyan ifadeleri, dün sosyal medyada yayıldı.

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Acar’ın canlı yayında, elindeki telefona bakarak bazı kadınların isimlerini saydığı, daha sonra yanındakine göstererek “Kızların resimlerini de görüyoruz böylelikle, çaktırma” dediği duyuluyor.

Ancak daha sonra profesörün canlı yayında olduğunu, söylediklerini de herkesin duyduğunu fark ettiği anlaşılıyor. Acar’ın, yanındakinin “Öğrenciler bu söylediklerini duyarlar” demesi sonrası da “Yanıldık ha” diyerek sırıttığı görülüyor.

Üniversitenin bugün yayınlanan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir.”