SpaceX’in mekiği Uzay yolculuğuna başladı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in ‘Crew Dragon’ isimli uzay mekiği, bugün ABD’den havalandı. Böylece ilk kez özel sektörün ürettiği roketle Uzay’a insan gönderilmiş oldu. Roketler yeniden kullanılabilecek.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün TSİ 22:22’de fırlatılan mekikte 53 yaşındaki Doug Hurley ve 49 yaşındaki Bob Behnken isimli iki astronot bulunuyor.

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Böylelikle ilk defa özel bir şirketin üretimi olan mekikle uzay yolculuğuna çıkılmış oldu. Mekikte kullanılan roket, mekikten ayrılmasının ardından yeniden Dünya’ya döndü. Astronotların bulunduğu kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu’na indirilmesi planlanıyor. Astronotların Uzay’da haftalarca kalması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. ABD, koltuk başına Rusya’ya 85 milyon dolar ödüyordu.