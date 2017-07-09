CANLI YAYIN | ‘Adalet Mitingi’ için yurttaşlar alana geliyor

CHP, 24 gündür sürdürdüğü ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenliyor.

CHP İstanbul Milletveki Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ yapılmıştı.

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Yürüyüşün ardındansa bugün İstanbul’da Maltepe sahil dolgu alanında geniş katılımlı miting düzenleniyor. Mitingde siyasi partiler, sendikaler ve STK’lar katılıyor.

Mitingin başlamasına saatler kala yurttaşlar deniz ve kara yoluyla alana geldi. CHP, İstanbul’un her ilçesinden, yaklaşık 1000 mahalleden araç ve tekne kaldırdı.

Polis, miting alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevrede TOMA ve zırhlı araçlar beklerken, güvenliği 15 bin polis sağlıyor. Miting alanında saatler öncesinden bomba araması yapılırken, insanların içeriye x-ray cihazından geçirilerek alınıyor.

Miting alanında dev bir sahne kuruldu. Sahneye de Türk bayrağı asıldı. Alanda birçok yerde ‘Adalet’ yazılı dövizler var. Alanı dolduran yurttaşlar dev boyutta bir Atatürk posteri de açtı. Yurttaşlar, üzerilerinde ‘Adalet’ yazılı tişörtler ve şapkalarla giydi.

Alana CHP bayrağı dahi alınmadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına 2 kilometreyi yurttaşlar ve vekillerle, son bir 1 kilometreyi de başına yürüyerek gelecek. Yurttaşlar mitingi ağaç gölgesinde dinlenerek bekliyor.