‘Canlı mühre’ kullanan ördek avcısına 10 bin 804 lira ceza

Aksaray’da yasadışı ‘canlı mühre’ yöntemiyle ördek avlayan avcıya 10 bin 804 para cezası uygulandı.

Kanatları kesilerek suyun yüzüne bağlanmış ördekler. Fotoğraf: DHA

‘Canlı mühre’ yönteminde kanatları kesik olarak suyun yüzeyine bağlı olarak bırakılan ördekler, diğer ördekleri çekmek için tuzak olarak kullanılıyor. Bu tür av için ördek maketi de kullanılabiliyor ama ‘canlı mühre’ daha etkili bir yöntem olarak biliniyor.

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Yeşilova Beldesi ile Tuz Gölü civarındaki denetimde, A.K. adlı avcı ‘canlı mühre’ olarak kullandığı dokuz ördek ve tüfekle vurduğu altı ‘yeşilbaş ve kirik’ cinsi ördekle birlikte suçüstü yakalandı.

Ekipler, ‘canlı mühre’ olarak kullanılan kanatları kesilmiş dokuz ördeği korumaya aldı. A.K.’ye Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 10 bin 804 lira para cezası uyguladı.