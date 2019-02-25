Canlı larva tespit eden Rusya’dan aynen iade: 60 ton domates Türkiye’ye yollandı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye’den gönderilen 59.9 ton domatesin ülkeye girişine izin vermedi.
Açıklamada, geçici depolarda gerçekleştirilen kontrollerde Türkiye’den üç parti halinde gelen 59,9 ton domates üzerinde canlı larva tespit edildiği belirtildi.
Sputnik’in haberine göre, ürünler bu nedenle Rusya’da pazara sürülmezken Türkiye’deki üretici şirkete geri gönderildi.
Rusya, Kasım 2017’den itibaren Türkiye’den domates ithali yasağını kaldırmış, kotayı da 50 bin ton olarak belirlemişti.
Domates kotası, Rusya’da üretilen sığır etinin Türk pazarına girişine izin verilmesi karşılığında ocak ayında 100 bin tona çıkarılmıştı.