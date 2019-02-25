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Yaramazlara biraz batar!

Canlı larva tespit eden Rusya’dan aynen iade: 60 ton domates Türkiye’ye yollandı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye’den gönderilen 59.9 ton domatesin ülkeye girişine izin vermedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Açıklamada, geçici depolarda gerçekleştirilen kontrollerde Türkiye’den üç parti halinde gelen 59,9 ton domates üzerinde canlı larva tespit edildiği belirtildi.

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Sputnik’in haberine göre, ürünler bu nedenle Rusya’da pazara sürülmezken Türkiye’deki üretici şirkete geri gönderildi.

Rusya, Kasım 2017’den itibaren Türkiye’den domates ithali yasağını kaldırmış, kotayı da 50 bin ton olarak belirlemişti.

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Domates kotası, Rusya’da üretilen sığır etinin Türk pazarına girişine izin verilmesi karşılığında ocak ayında 100 bin tona çıkarılmıştı.

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