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Yaramazlara biraz batar!

Canlı Blog | Milletvekilliği: ‘Cumhur’ yüzde 55,37, ‘millet’ 33,1

Milletvekilliği seçiminde partilerin aldığı oy oranları belli olmaya başladı.

AA’nın verilerine göre sonuçlar şöyle:

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20.58 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 77,3’ü açıldı.

AKP: Yüzde 43,85

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MHP: Yüzde 11,51

Cumhur ittifakı: Yüzde 55,37

CHP: Yüzde 21,81

İYİ Parti: Yüzde 9,9

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 33,1

HDP: Yüzde 10,27

Diğer: Yüzde 1,26

 

20.55 Ankara’da sandıkların yüzde 70,1’i açıldı.

AKP: Yüzde 41,4

CHP: Yüzde 24,6

HDP: Yüzde 5,6

MHP: Yüzde 13,7

İYİ Parti: Yüzde 12,1

 

20.53 İzmir’de sandıkların yüzde 48,9’u açıldı.

AKP: Yüzde 28,4

CHP: Yüzde 41,4

HDP: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 6,4

İYİ Parti: Yüzde 11,1

 

20.50 İstanbul’da sandıkların yüzde 88’i açıldı.

AKP: Yüzde 43,2

CHP: Yüzde 26

HDP: Yüzde 12,13

MHP: Yüzde 8,4

İYİ Parti: Yüzde 8,1

 

20.40 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 69,76’sı açıldı.

AKP: Yüzde 44,39

MHP: Yüzde 11,62

Cumhur ittifakı: Yüzde 56

CHP: Yüzde 21,44

İYİ Parti: Yüzde 9,78

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 32,62

HDP: Yüzde 10,04

Diğer: Yüzde 1,34

 

AKP’liler kutlama yapıyor

* Bazı AKP’liler Tarabya’da kutlama yapmaya başladı.

20.33 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 65,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 44,73

MHP: Yüzde 11,68

Cumhur ittifakı: Yüzde 56,41

CHP: Yüzde 21,23

İYİ Parti: Yüzde 9,65

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 32,35

HDP: Yüzde 9,88

Diğer: Yüzde 1,36

 

 

20.25 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 45,1

MHP: Yüzde 11,76

Cumhur ittifakı: Yüzde 56,86

CHP: Yüzde 20,96

İYİ Parti: Yüzde 9,65

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 32,01

HDP: Yüzde 9,76

Diğer: Yüzde 1,37

 

20.17 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 55,67’si açıldı.

AKP: Yüzde 45,43

MHP: Yüzde 11,82

Cumhur ittifakı: Yüzde 57,26

CHP: Yüzde 20,71

İYİ Parti: Yüzde 9,59

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 31,7

HDP: Yüzde 9,63

Diğer: Yüzde 1,41

 

 

20.08 Türkiye genelinde sandıkların yarısı açıldı.

AKP: Yüzde 45,82

MHP: Yüzde 11,88

Cumhur ittifakı: Yüzde 57,7

CHP: Yüzde 20,44

İYİ Parti: Yüzde 9,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,41

Millet ittifakı: Yüzde 31,35

HDP: Yüzde 9,37

Diğer: Yüzde 1,46

 

 

20.00 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 46,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 46,22

MHP: Yüzde 11,97

Cumhur ittifakı: Yüzde 58,19

CHP: Yüzde 20,1

İYİ Parti: Yüzde 9,43

Saadet Partisi: Yüzde 1,41

Millet ittifakı: Yüzde 30,94

HDP: Yüzde 9,37

Diğer: Yüzde 1,5

 

19.56 İzmir’de sandıkların yüzde 19,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 29,7

MHP: Yüzde 6,7

CHP: Yüzde 40

HDP: Yüzde 10

İYİ Parti: Yüzde 10,9

 

19.52 Ankara’da sandıkların yüzde 45’i açıldı.

AKP: Yüzde 45,1

MHP: Yüzde 14,9

CHP: Yüzde 20,9

HDP: Yüzde 4,6

İYİ Parti: Yüzde 11,6

 

* Saat 19.51 itibarıyla Meclis seçiminde AKP 66, HDP 10, CHP beş kentte önde.

 

19.47 İstanbul’da sandıkların yüzde 43,8’i açıldı.

AKP: Yüzde 44,9

MHP: Yüzde 8,7

CHP: Yüzde 24,5

HDP: Yüzde 11,9

İYİ Parti: Yüzde 8

 

19.45 Sandıkların yüzde 35,25’i açıldı.

AKP: Yüzde 47,31

MHP: Yüzde 12,22

Cumhur ittifakı: Yüzde 59,54

CHP: Yüzde 19,19

İYİ Parti: Yüzde 9,27

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 29,86

HDP: Yüzde 8,98

Diğer: Yüzde 1,62

 

 

19.35 Sandıkların yüzde 30,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 47,88

MHP: Yüzde 12,38

Cumhur ittifakı: Yüzde 60,26

CHP: Yüzde 18,71

İYİ Parti: Yüzde 9,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,38

Millet ittifakı: Yüzde 29,29

HDP: Yüzde 8,75

Diğer: Yüzde 1,7

 

 

19.26 Sandıkların yüzde 25,4’ü açıldı.

AKP: Yüzde 48,62

MHP: Yüzde 12,53

Cumhur ittifakı: Yüzde 61,15

CHP: Yüzde 18,12

İYİ Parti: Yüzde 9,08

Saadet Partisi: Yüzde 1,37

Millet ittifakı: Yüzde 28,56

HDP: Yüzde 8,48

Diğer: Yüzde 1,81

 

 

19.19 Sandıkların yüzde 20,45’i açıldı.

AKP: Yüzde 49,26

MHP: Yüzde 12,67

Cumhur ittifakı: Yüzde 61,92

CHP: Yüzde 17,5

İYİ Parti: Yüzde 8.92

Saadet Partisi: Yüzde 1,35

Millet ittifakı: Yüzde 27,77

HDP: Yüzde 8,32

Diğer: Yüzde 1,99

 

19.09 Sandıkların yüzde 14,94’ü açıldı.

AKP: Yüzde 50.71

MHP: Yüzde 12,94

Cumhur ittifakı: Yüzde 63,65

CHP: Yüzde 16,42

İYİ Parti: Yüzde 8.71

Saadet Partisi: Yüzde 1,32

Millet ittifakı: Yüzde 26,45

HDP: Yüzde 7,77

Diğer: Yüzde 2,13

 

19.04 Sandıkların yüzde 12,50’si açıldı.

AKP: Yüzde 51,66

MHP: 13,08

Cumhur ittifakı: Yüzde 64,74

CHP: 15,74

İYİ Parti: Yüzde 8.54

Saadet Partisi: Yüzde 1,29

Millet ittifakı: Yüzde 25,57

HDP: Yüzde 7,44

Diğer: Yüzde 2,25

 

18.53 Sandıkların yüzde 10,48’i açıldı.

AKP: Yüzde 53,08

MHP: 13,16

Cumhur ittifakı: Yüzde 66,24

CHP: 14,8

İYİ Parti: Yüzde 8.23

Saadet Partisi: Yüzde 1,25

Millet ittifakı: Yüzde 24,28

HDP: Yüzde 6,94

Diğer: Yüzde 2,36


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