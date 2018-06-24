Canlı Blog | Milletvekilliği: ‘Cumhur’ yüzde 55,37, ‘millet’ 33,1

Milletvekilliği seçiminde partilerin aldığı oy oranları belli olmaya başladı.
AA’nın verilerine göre sonuçlar şöyle:
20.58 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 77,3’ü açıldı.
AKP: Yüzde 43,85
MHP: Yüzde 11,51
Cumhur ittifakı: Yüzde 55,37
CHP: Yüzde 21,81
İYİ Parti: Yüzde 9,9
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Millet ittifakı: Yüzde 33,1
HDP: Yüzde 10,27
Diğer: Yüzde 1,26
20.55 Ankara’da sandıkların yüzde 70,1’i açıldı.
AKP: Yüzde 41,4
CHP: Yüzde 24,6
HDP: Yüzde 5,6
MHP: Yüzde 13,7
İYİ Parti: Yüzde 12,1
20.53 İzmir’de sandıkların yüzde 48,9’u açıldı.
AKP: Yüzde 28,4
CHP: Yüzde 41,4
HDP: Yüzde 10,6
MHP: Yüzde 6,4
İYİ Parti: Yüzde 11,1
20.50 İstanbul’da sandıkların yüzde 88’i açıldı.
AKP: Yüzde 43,2
CHP: Yüzde 26
HDP: Yüzde 12,13
MHP: Yüzde 8,4
İYİ Parti: Yüzde 8,1
20.40 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 69,76’sı açıldı.
AKP: Yüzde 44,39
MHP: Yüzde 11,62
Cumhur ittifakı: Yüzde 56
CHP: Yüzde 21,44
İYİ Parti: Yüzde 9,78
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Millet ittifakı: Yüzde 32,62
HDP: Yüzde 10,04
Diğer: Yüzde 1,34
AKP’liler kutlama yapıyor
* Bazı AKP’liler Tarabya’da kutlama yapmaya başladı.
20.33 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 65,2’si açıldı.
AKP: Yüzde 44,73
MHP: Yüzde 11,68
Cumhur ittifakı: Yüzde 56,41
CHP: Yüzde 21,23
İYİ Parti: Yüzde 9,65
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Millet ittifakı: Yüzde 32,35
HDP: Yüzde 9,88
Diğer: Yüzde 1,36
20.25 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60,2’si açıldı.
AKP: Yüzde 45,1
MHP: Yüzde 11,76
Cumhur ittifakı: Yüzde 56,86
CHP: Yüzde 20,96
İYİ Parti: Yüzde 9,65
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Millet ittifakı: Yüzde 32,01
HDP: Yüzde 9,76
Diğer: Yüzde 1,37
20.17 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 55,67’si açıldı.
AKP: Yüzde 45,43
MHP: Yüzde 11,82
Cumhur ittifakı: Yüzde 57,26
CHP: Yüzde 20,71
İYİ Parti: Yüzde 9,59
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Millet ittifakı: Yüzde 31,7
HDP: Yüzde 9,63
Diğer: Yüzde 1,41
20.08 Türkiye genelinde sandıkların yarısı açıldı.
AKP: Yüzde 45,82
MHP: Yüzde 11,88
Cumhur ittifakı: Yüzde 57,7
CHP: Yüzde 20,44
İYİ Parti: Yüzde 9,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,41
Millet ittifakı: Yüzde 31,35
HDP: Yüzde 9,37
Diğer: Yüzde 1,46
20.00 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 46,2’si açıldı.
AKP: Yüzde 46,22
MHP: Yüzde 11,97
Cumhur ittifakı: Yüzde 58,19
CHP: Yüzde 20,1
İYİ Parti: Yüzde 9,43
Saadet Partisi: Yüzde 1,41
Millet ittifakı: Yüzde 30,94
HDP: Yüzde 9,37
Diğer: Yüzde 1,5
19.56 İzmir’de sandıkların yüzde 19,2’si açıldı.
AKP: Yüzde 29,7
MHP: Yüzde 6,7
CHP: Yüzde 40
HDP: Yüzde 10
İYİ Parti: Yüzde 10,9
19.52 Ankara’da sandıkların yüzde 45’i açıldı.
AKP: Yüzde 45,1
MHP: Yüzde 14,9
CHP: Yüzde 20,9
HDP: Yüzde 4,6
İYİ Parti: Yüzde 11,6
* Saat 19.51 itibarıyla Meclis seçiminde AKP 66, HDP 10, CHP beş kentte önde.
19.47 İstanbul’da sandıkların yüzde 43,8’i açıldı.
AKP: Yüzde 44,9
MHP: Yüzde 8,7
CHP: Yüzde 24,5
HDP: Yüzde 11,9
İYİ Parti: Yüzde 8
19.45 Sandıkların yüzde 35,25’i açıldı.
AKP: Yüzde 47,31
MHP: Yüzde 12,22
Cumhur ittifakı: Yüzde 59,54
CHP: Yüzde 19,19
İYİ Parti: Yüzde 9,27
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Millet ittifakı: Yüzde 29,86
HDP: Yüzde 8,98
Diğer: Yüzde 1,62
19.35 Sandıkların yüzde 30,2’si açıldı.
AKP: Yüzde 47,88
MHP: Yüzde 12,38
Cumhur ittifakı: Yüzde 60,26
CHP: Yüzde 18,71
İYİ Parti: Yüzde 9,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,38
Millet ittifakı: Yüzde 29,29
HDP: Yüzde 8,75
Diğer: Yüzde 1,7
19.26 Sandıkların yüzde 25,4’ü açıldı.
AKP: Yüzde 48,62
MHP: Yüzde 12,53
Cumhur ittifakı: Yüzde 61,15
CHP: Yüzde 18,12
İYİ Parti: Yüzde 9,08
Saadet Partisi: Yüzde 1,37
Millet ittifakı: Yüzde 28,56
HDP: Yüzde 8,48
Diğer: Yüzde 1,81
19.19 Sandıkların yüzde 20,45’i açıldı.
AKP: Yüzde 49,26
MHP: Yüzde 12,67
Cumhur ittifakı: Yüzde 61,92
CHP: Yüzde 17,5
İYİ Parti: Yüzde 8.92
Saadet Partisi: Yüzde 1,35
Millet ittifakı: Yüzde 27,77
HDP: Yüzde 8,32
Diğer: Yüzde 1,99
19.09 Sandıkların yüzde 14,94’ü açıldı.
AKP: Yüzde 50.71
MHP: Yüzde 12,94
Cumhur ittifakı: Yüzde 63,65
CHP: Yüzde 16,42
İYİ Parti: Yüzde 8.71
Saadet Partisi: Yüzde 1,32
Millet ittifakı: Yüzde 26,45
HDP: Yüzde 7,77
Diğer: Yüzde 2,13
19.04 Sandıkların yüzde 12,50’si açıldı.
AKP: Yüzde 51,66
MHP: 13,08
Cumhur ittifakı: Yüzde 64,74
CHP: 15,74
İYİ Parti: Yüzde 8.54
Saadet Partisi: Yüzde 1,29
Millet ittifakı: Yüzde 25,57
HDP: Yüzde 7,44
Diğer: Yüzde 2,25
18.53 Sandıkların yüzde 10,48’i açıldı.
AKP: Yüzde 53,08
MHP: 13,16
Cumhur ittifakı: Yüzde 66,24
CHP: 14,8
İYİ Parti: Yüzde 8.23
Saadet Partisi: Yüzde 1,25
Millet ittifakı: Yüzde 24,28
HDP: Yüzde 6,94
Diğer: Yüzde 2,36