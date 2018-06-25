Milletvekilliği: AKP yüzde 42,49, CHP 22,67, HDP 11,62

Milletvekilliği seçiminde partilerin aldığı oy oranları belli olmaya başladı.

AA’nın verilerine göre sonuçlar şöyle:

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03.19 AA’nın verilerine göre açılan sandıkların yüzde 99,610’u açıldı.

Buna göre AKP yüzde 42,49, MHP yüzde 11,13, CHP yüzde 22,67, İYİ Parti yüzde 10,01, Saadet Partisi yüzde 1,35, HDP ise 11,62.

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Son rakamlara göre AKP-MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı oranı yüzde 53,62 iken CHP-İYİ Parti- Saadet Partisi’nin millet ittifakının oranı yüzde 34,04.

* (23.31) YSK verilerine göre 180 bin 556 sandıktan 160 bin 307’si açıldı.

Buna göre AKP’nin oyu yüzde 42,98, CHP yüzde 21,93, MHP yüzde 11,73, HDP yüzde 9,76, İYİ Parti yüzde 10,37.

Saat 23.17 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 96,59’u açıldı.

AKP: Yüzde 42,46

MHP: Yüzde 11,19

Cumhur ittifakı: Yüzde 53,64

CHP: Yüzde 22,72

İYİ Parti: Yüzde 10,07

Saadet Partisi: Yüzde 1,36

Millet ittifakı: Yüzde 34,16

HDP: Yüzde 11,28

* (22.20) YSK’nın verilerine göre AKP yüzde 42,98, CHP yüzde 21,93, MHP yüzde 11,73, İYİ Parti yüzde 10,37, HDP ise yüzde 9,76.

Toplam 180 bin 556 sandıktan 106 bin 307’si açıldı.

Saat 22.10 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 93,11’i açıldı.

AKP: Yüzde 42,67

MHP: Yüzde 11,25

Cumhur ittifakı: Yüzde 54,27

CHP: Yüzde 22,56

İYİ Parti: Yüzde 10,04

Saadet Partisi: Yüzde 1,38

Millet ittifakı: Yüzde 33,98

HDP: Yüzde 11

* AA’nın hesabına göre AKP 295, CHP 146, MHP, 49, HDP 66, İYİ Parti de 44 milletvekili çıkarıyor.

* Adil Seçim Platformu’na göre saat 21.50 itibariyle sandıkların yüzde 51’i açıldı.

21.45 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 89,87’si açıldı.

AKP: Yüzde 42,96

MHP: Yüzde 11,31

Cumhur ittifakı: Yüzde 54,27

CHP: Yüzde 22,41

İYİ Parti: Yüzde 10,02

Saadet Partisi: Yüzde 1,38

Millet ittifakı: Yüzde 33,8

HDP: Yüzde 10,78

21.19 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 86,65’i açıldı.

AKP: Yüzde 43,37

MHP: Yüzde 11,44

Cumhur ittifakı: Yüzde 54,81

CHP: Yüzde 22,12

İYİ Parti: Yüzde 9,98

Saadet Partisi: Yüzde 1,39

Millet ittifakı: Yüzde 33,49

HDP: Yüzde 10,49

20.58 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 77,3’ü açıldı.

AKP: Yüzde 43,85

MHP: Yüzde 11,51

Cumhur ittifakı: Yüzde 55,37

CHP: Yüzde 21,81

İYİ Parti: Yüzde 9,9

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 33,1

HDP: Yüzde 10,27

Diğer: Yüzde 1,26

20.55 Ankara’da sandıkların yüzde 70,1’i açıldı.

AKP: Yüzde 41,4

CHP: Yüzde 24,6

HDP: Yüzde 5,6

MHP: Yüzde 13,7

İYİ Parti: Yüzde 12,1

20.53 İzmir’de sandıkların yüzde 48,9’u açıldı.

AKP: Yüzde 28,4

CHP: Yüzde 41,4

HDP: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 6,4

İYİ Parti: Yüzde 11,1

20.50 İstanbul’da sandıkların yüzde 88’i açıldı.

AKP: Yüzde 43,2

CHP: Yüzde 26

HDP: Yüzde 12,13

MHP: Yüzde 8,4

İYİ Parti: Yüzde 8,1

20.40 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 69,76’sı açıldı.

AKP: Yüzde 44,39

MHP: Yüzde 11,62

Cumhur ittifakı: Yüzde 56

CHP: Yüzde 21,44

İYİ Parti: Yüzde 9,78

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 32,62

HDP: Yüzde 10,04

Diğer: Yüzde 1,34

AKP’liler kutlama yapıyor

* Bazı AKP’liler Tarabya’da kutlama yapmaya başladı.

20.33 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 65,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 44,73

MHP: Yüzde 11,68

Cumhur ittifakı: Yüzde 56,41

CHP: Yüzde 21,23

İYİ Parti: Yüzde 9,65

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 32,35

HDP: Yüzde 9,88

Diğer: Yüzde 1,36

20.25 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 45,1

MHP: Yüzde 11,76

Cumhur ittifakı: Yüzde 56,86

CHP: Yüzde 20,96

İYİ Parti: Yüzde 9,65

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 32,01

HDP: Yüzde 9,76

Diğer: Yüzde 1,37

20.17 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 55,67’si açıldı.

AKP: Yüzde 45,43

MHP: Yüzde 11,82

Cumhur ittifakı: Yüzde 57,26

CHP: Yüzde 20,71

İYİ Parti: Yüzde 9,59

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 31,7

HDP: Yüzde 9,63

Diğer: Yüzde 1,41

20.08 Türkiye genelinde sandıkların yarısı açıldı.

AKP: Yüzde 45,82

MHP: Yüzde 11,88

Cumhur ittifakı: Yüzde 57,7

CHP: Yüzde 20,44

İYİ Parti: Yüzde 9,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,41

Millet ittifakı: Yüzde 31,35

HDP: Yüzde 9,37

Diğer: Yüzde 1,46

20.00 Türkiye genelinde sandıkların yüzde 46,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 46,22

MHP: Yüzde 11,97

Cumhur ittifakı: Yüzde 58,19

CHP: Yüzde 20,1

İYİ Parti: Yüzde 9,43

Saadet Partisi: Yüzde 1,41

Millet ittifakı: Yüzde 30,94

HDP: Yüzde 9,37

Diğer: Yüzde 1,5

19.56 İzmir’de sandıkların yüzde 19,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 29,7

MHP: Yüzde 6,7

CHP: Yüzde 40

HDP: Yüzde 10

İYİ Parti: Yüzde 10,9

19.52 Ankara’da sandıkların yüzde 45’i açıldı.

AKP: Yüzde 45,1

MHP: Yüzde 14,9

CHP: Yüzde 20,9

HDP: Yüzde 4,6

İYİ Parti: Yüzde 11,6

* Saat 19.51 itibarıyla Meclis seçiminde AKP 66, HDP 10, CHP beş kentte önde.

19.47 İstanbul’da sandıkların yüzde 43,8’i açıldı.

AKP: Yüzde 44,9

MHP: Yüzde 8,7

CHP: Yüzde 24,5

HDP: Yüzde 11,9

İYİ Parti: Yüzde 8

19.45 Sandıkların yüzde 35,25’i açıldı.

AKP: Yüzde 47,31

MHP: Yüzde 12,22

Cumhur ittifakı: Yüzde 59,54

CHP: Yüzde 19,19

İYİ Parti: Yüzde 9,27

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Millet ittifakı: Yüzde 29,86

HDP: Yüzde 8,98

Diğer: Yüzde 1,62

19.35 Sandıkların yüzde 30,2’si açıldı.

AKP: Yüzde 47,88

MHP: Yüzde 12,38

Cumhur ittifakı: Yüzde 60,26

CHP: Yüzde 18,71

İYİ Parti: Yüzde 9,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,38

Millet ittifakı: Yüzde 29,29

HDP: Yüzde 8,75

Diğer: Yüzde 1,7

19.26 Sandıkların yüzde 25,4’ü açıldı.

AKP: Yüzde 48,62

MHP: Yüzde 12,53

Cumhur ittifakı: Yüzde 61,15

CHP: Yüzde 18,12

İYİ Parti: Yüzde 9,08

Saadet Partisi: Yüzde 1,37

Millet ittifakı: Yüzde 28,56

HDP: Yüzde 8,48

Diğer: Yüzde 1,81

19.19 Sandıkların yüzde 20,45’i açıldı.

AKP: Yüzde 49,26

MHP: Yüzde 12,67

Cumhur ittifakı: Yüzde 61,92

CHP: Yüzde 17,5

İYİ Parti: Yüzde 8.92

Saadet Partisi: Yüzde 1,35

Millet ittifakı: Yüzde 27,77

HDP: Yüzde 8,32

Diğer: Yüzde 1,99

19.09 Sandıkların yüzde 14,94’ü açıldı.

AKP: Yüzde 50.71

MHP: Yüzde 12,94

Cumhur ittifakı: Yüzde 63,65

CHP: Yüzde 16,42

İYİ Parti: Yüzde 8.71

Saadet Partisi: Yüzde 1,32

Millet ittifakı: Yüzde 26,45

HDP: Yüzde 7,77

Diğer: Yüzde 2,13

19.04 Sandıkların yüzde 12,50’si açıldı.

AKP: Yüzde 51,66

MHP: 13,08

Cumhur ittifakı: Yüzde 64,74

CHP: 15,74

İYİ Parti: Yüzde 8.54

Saadet Partisi: Yüzde 1,29

Millet ittifakı: Yüzde 25,57

HDP: Yüzde 7,44

Diğer: Yüzde 2,25

18.53 Sandıkların yüzde 10,48’i açıldı.

AKP: Yüzde 53,08

MHP: 13,16

Cumhur ittifakı: Yüzde 66,24

CHP: 14,8

İYİ Parti: Yüzde 8.23

Saadet Partisi: Yüzde 1,25

Millet ittifakı: Yüzde 24,28

HDP: Yüzde 6,94

Diğer: Yüzde 2,36