Canlı Blog | İstanbul’da 1 Mayıs: Gruplar Maltepe’deki alana giriş yapmaya başladı

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Diken, İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe’deki miting meydanından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

10.48 Alana girişler başladı. İlk olarak bir grup HDP’li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.

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10.08 Yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı. Dövizlerini ve afişlerini hazırlayan gruplar halay çekti.

09.00 Büyük miting öncesi alana çıkan yollarda önlem alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gidenler güvenlik aramasından geçiriliyor.

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