CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu.

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İnce Maltepe’ye 5 milyon kişinin geldiğini söylerken miting Twitter’da Türkiye’nin yanısıra dünya gündeminin de ilk sırasında yer aldı.

İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

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‘Şafak bir’

“Yarın bambaşka bir Türkiye olacak. 50 günde 107’inci miting ve şafak bir. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı… Sağcı -solcu, AK Parti’li, CHP ‘li yok. Aziz İstanbul, sana Maltepe’den baktım İstanbul. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir’de Ankara’da muhteşemdin. Ama İstanbul’da 5 milyonsun İstanbul.

Yahya Kemal bizim, Nazım Hikmet bizim…

‘Mutlu bir Türkiye’

Üreten bir Türkiye yapacağız. Topraklarından bereket fışkıran bir Türkiye. Mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye.

Bütün valileri, kaymakamları uyarıyorum. Sizler devletin valisisiniz. YSK, Erdoğan’ın değil. TRT, sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur? Gözler yalan söylemiyorsa, alanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu.

Yorgun bir cumhurbaşkanı değil, taze kan bir cumhurbaşkanı. Meydanlarda ‘Eyy’ diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten bahseden bir cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı. Kıraathane değil, fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. Kek değil, aş, iş diyen bir cumhurbaşkanı.

‘Canlı yayına sabotaj’

100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Başkalarının telefonların dinleyip ortlarda gezdirenler ancak sapık olabilir. FETÖ’cü var diye askeri okulları kapattılar. FETÖ’cü hakim var diye hukuk fakültelerine neden kapatmadınız.

Yalaka medya… Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Şu anda 5 milyon insan Maltepe’de. Ama hiçbir televizyon kanalı canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi dünyaya örnek olsun.

TÜRKSAT canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisi geldi. Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol öyle git. Gitmenin de bir şerefi var. Bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında engelleyeceğiz. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek.

Erdoğan gibi faşist kafalı bir adam 5 milyonu görünce, ‘Kesin yayını’ diyor.

‘Sen değişirsen düzelir’

Millet bahçesi kuracakmış. Ne kurdun Ali Sami Yen’in yerine? Atatürk Orman Çiftliği’ne saray yaptın. Cumhurbaşkanı değil, kupon arsalardan sorumlu imar müdürü. Erdoğan kupon arazi ve rezidans müdürü, bense tapusunu alamayan, imar sorunu olan garibanların abisi olacağım.

Yanındakileri değiştirdi, başbakanları, bakanları, devletin yapısını, kanunları değiştirdi. Olmadı, düzelmiyor. Nasıl değişir biliyor musun? Sen değişirsen düzelir sen!

Kamu görevlilerine sesleniyorum. Kimse tedirgin olmasın. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız, işinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz; sağcı mısınız, solcu musunuz beni ilgilendirmez. Görevinize devam edeceksiniz.

‘Hastane yapıyor hemşire yok’

Köprü meselesi var şimdi.

Demirel’in yaptığı köprüden bayramda bedava, Erdoğan’ın yaptığı köprüden parayla geçiyoruz. Erdoğan’ın yaptığı köprüden 228 liraya geçiyoruz. Yani Erdoğan’ın yaptığı köprüde hırsızlık var.

‘Sen’ diyor, ‘Yalova’ya giderken Osmangazi pahalıysa geçme, sandalla geç’ diyor. Sen nasıl bir yalancısın Erdoğan. Esenler’den geçen otobüse zorunlu tutuyorsun. Kamyoncu, otobüsçü nasıl geçecek?

Şehir hastaneleri diyor ya… Yüzde 70 doluluk garantisi… Yakında şunu derse şaşırmayın: ‘Parası olan gitsin, parası olan yaşasın!’

Ben bu memlekete kalite getireceğim. Yol yapıyor yol çöküyor. Hastane yapıyor hemşire yok.

Barışacağız, büyüyeceğiz. Almanya’da nüfus ortalaması 40 yaşında. Türkiye’de 29. Gençlerle yapacağım bunu.

‘Faiz, Erdoğan’ın polisiye tedbirleriyle inmez’

Faiz artıyorsa, her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte faizleri indireceğiz. Faizler Erdoğan’ın yaptığı gibi polisiye tedbirlerle inmez, akılla bilimle iner.

Her gittiğim yerde Erdoğan’a seslendim. ‘Gel ekonomi tartışalım’ dedim. Gelemedi. Çakma lider bu. Faizler yükselince, ‘faiz lobisi’ dedi. Şimdi de soğan lobisi mi diyecek. Ustaya bakın ustaya… Soğan doları geçmiş. Çakma usta.

’36 saatlik seferberlik ilan ediyoruz’

Bugün burada olan sizler, yarın sabah kaçta sandık başında olacaksınız? Sağlık problemin yoksa geceden… Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız. 36 saatlik seferberlik ilan ediyoruz. Yalova’da oyumu kullandıktan sonra YSK’nin önüne gideceğim.

‘Erdoğan kazanınca bırakmazmış…’ Geç o işleri geç. Bu devlet sahipsiz değil. Demirel, altı kere kaybedip nasıl gittiyse sen de gideceksin.

Geçen de bitmiş tükenmiş bir siyasetçi desteğe geliyor (eski başbakan Tansu Çiller’i kastediyor). Devletin bekası için gelmiş. Acaba oğlunun kredisi için gelmiş olabilir misin? Kuru sabitleyip borcun kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin?

Alanın dışında, dışarıda olan kardeşlerim beni göremiyorsunuz ama ben sizin yüreğinizi hissediyorum.

Bu işi başardık Allah’ın izniyle.